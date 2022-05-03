俄烏戰爭持續超過2個月，引發全球關注。美國西方文理大學政治系教授季淳指出，美國國防部部長奧斯汀（Lloyd Austin）日前曾說，「美國希望看到，俄羅斯被削弱到無法對其他鄰國造成威脅」，從這句話可見美國預設的停戰時間點；這場戰爭後俄羅斯一定會弱化、美國必會更強大，而這也是美國所期望的。

根據香港媒體《中評社》報導，季淳日前參加對外關係協會舉辦的「俄烏衝突下的東亞情勢」線上論壇時稱，美國是俄烏戰爭的得利者，雖然前總統川普時期，美國陷入各種意識形態的鬥爭與內部分裂中，連帶導致美國國際影響力下降，但俄烏戰爭迄今已超過2個月，這點超乎許多人想像，可見美國的實力猶在。

季淳分析，奧斯汀之前曾直言，「美國希望看到，俄羅斯被削弱到無法對其他鄰國造成威脅」，從這句話可見美國對此戰爭的預設時間點，更可預見戰爭後俄羅斯必然會弱化；一旦俄羅斯弱化了那對美國就強化了，無論是經濟、戰略、外交等國方面皆然。

對此，季淳強調，奧斯汀4月26日能在短時間內召集40國將領會談，就可見俄烏戰爭後讓美國更強大了。然而俄羅斯弱化後，中國大陸就有更大的發言權；從中美俄三角關係來說，現在是以中美為主角、俄為配角，但俄又更親中，故中國大陸的分量就又更重了。