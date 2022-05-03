新冠肺炎進入後期，但居高不下的通膨數據持續影響全球經濟，許多國家決定開始升息，結束疫情期間的低利率環境，澳洲央行今（3日）宣布升息一碼（0.25％）將基準利率提高至0.35%，這是澳洲2010年後首次升息，且升息幅度比專家原先預期的還要強烈，原先市場預估僅會升息0.15%。

澳洲新聞網報導，自從2020年新冠疫情爆發後，澳洲的利率就一直維持在0.1%的歷史低點，不過隨之而來的通膨已經衝擊經濟，為了解決此狀況，澳洲央行總裁Philip Lowe在當地時間周二下午宣布升息一碼，調升過後的基準利率為0.35%，這也是澳洲在2010年11月以來首次升息。

報導指出，澳洲央行大動作宣布升息是超乎市場預期，主要是原先普遍預估當局只會升息0.15%，但最終幅度高達0.25%，Philip Lowe決定升息後隨即發出聲明強調，「現在是開始撤回在疫情流行期間，幫助澳洲經濟的特別貨幣支持政策的正確時機。」

Philip Lowe補充說道，「事實證明，經濟具有彈性，通膨回升速度更快，水準也高於預期，此外，已經有證據顯示工資正在加快成長，在此狀況下，啟動貨幣條件正常化的行動是適當的。」

此外，有許多經濟學家評估，澳洲央行不會就此停下升息腳步，一些專家甚至預測，到 2022 年底利率將升至 2.5%。野村證券澳洲高級經濟學家和利率策略師Andrew Ticehurst表示，「我們認為利率將在12月之前每月上調，這代表我們會在聖誕節之前的每個月都升息。」