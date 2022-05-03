新竹縣有255所幼兒園，公幼和非營利幼兒園一般生入學網路報名從4日開始，竹北市等9鄉鎮市有2歲專班共12班，可招收151名幼生，縣長楊文科考量需求，指示教育局持續增設2歲專班，以平價教保服務，照顧更多幼生。

教育局長楊郡慈指出，已針對2歲幼兒分布情形及教保服務比例較低地區，規畫2歲專班，並逐年提高國小附設幼兒園設置2歲專班的比例，預計明年在人口成長快速的竹北市、新豐和湖口增6個2歲專班。

竹北市設置博愛非營利幼兒園，屆時將有1班2歲專班，預計招生16人。新豐鄉新庄子非營利幼兒園則有1班2歲專班，人數同為16人。竹北市文小十非營利幼兒園和湖口文小非營利幼兒園，預計各有2班，招生32人。

五峰、尖石、北埔、峨眉、寶山及關西鎮等偏遠鄉鎮，依據幼兒教育及照顧法規定，區域內2歲以上、未滿3歲幼生若人數無法單獨成班，可以做混齡編班。楊郡慈指出，混齡編班由學校提出申請，只是收托人數降為15人，必須評估是否影響原先3到5歲幼生的入學機會。

目前有2歲專班的為，竹北市新港國小附幼、豐田國小附幼、嘉豐非營利幼兒園、竹東鎮非營利幼兒園、員崠國小附幼鄉，峨眉鄉立幼兒園、新豐鄉聚集德非營利幼兒園、湖口鄉華興國小附幼、尖石鄉石磊國小附幼、寶山鄉雙溪國小附幼、橫山鄉大肚國小附幼、芎林鄉芎林國小附幼。

一般入園報名採取網路及現場雙軌制，網路報名時間在4日到6日中午12時，現場報名則為6日上午9時至下午4時、7日上午9時至12時，民眾可前往各園所報名地點。

入學抽籤作業從7日下午2時開始，各園所報到時間為9日上午9時至下午4時、10日上午9時至12時，若未完成報到且經通知3次均未完成者，視為放棄就讀，並於學期間通知備取生遞補至額滿為止。