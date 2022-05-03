以「真 · 即時戰略」作為號召，強調「超快節奏，即遇即打」遊戲特色的春秋戰國熱門SLG手遊《大秦帝國》，宣布第二賽季已於5月2日火熱開戰，為玩家帶來更短賽季與更多逆風翻盤的全新策略玩法！第二賽季不僅開放了新的出生地地圖，還加入全新兵種「舞姬」、光環武將「桃花夫人」及「商鞅」等，大大豐富玩家陣容，也為戰場帶來更多可能性。而先前獲得好評的「競技演武」玩法，預計於5月16日上線，讓玩家們可以盡情體驗即時戰略的獨特魅力。

S2賽季新地圖

新兵種「舞姬」登場，開啟戰場更多可能

本次賽季中，玩家可使用全新兵種「舞姬」，雖然舞姬與策士兵種相近，但在演武場上，生命成長和護甲值都比策士高，而特有技能【迴避】偏向輔助控制，可短暫進入隱身狀態躲避攻擊，還會降低敵方攻擊速度，簡直是玩家的巾幗美眉賢內助！

新兵種「舞姬」登場

紅顏武將 「桃花夫人」

楚文王之妻「桃花夫人」名列春秋戰國四大美女之一，以驚人膽識帶領楚國走向富強，為後世楚王奠定雄霸中原的基礎。「桃花夫人」技能為【傾身赴難】，可降低20%我方近戰方陣所受到的謀略技能傷害，而受到攻擊時，還能為方陣周圍5格內的夥伴分攤5%傷害。其拆解技能【怖敵決疑】，可使敵方武力最高的3個方陣無法釋放主動技能、被動技能失效，並降低武力值20%，持續7秒，只要學會該技能，就能掌握戰場主動權。

紅顏武將 「桃花夫人」

紅顏武將 「桃花夫人」

而除了桃花夫人之外，還有「西施」、「毛嬙」、「鄭旦」、「哀姜」等多位全新武將同步登場，與桃花夫人組成羈絆隊伍，助玩家快速打野、回血！

戰場翩翩起舞，巾幗絕色。

法家能臣「商鞅」正式亮相

在春秋戰國歷史上，法家最具代表性人物「商鞅」，技能為【兵無常勢】，可使我方方陣擁有20%機率避開敵方普通攻擊，並為躲避成功的方陣提升20%攻擊速度的增益，效果持續4秒，既可閃避攻擊又能增加傷害，是玩家不可或缺的戰友！

法家能臣「商鞅」

競技演武新玩法 調兵遣將憑實力！

「競技演武」玩法將於5月16日正式上線，跳脫SLG策略手遊團體戰的局限，讓玩家可以靈活運用現有資源，體驗更多即時性1 VS 1對抗玩法，且「競技演武」採虛擬沙盤作戰形式，無論交戰多激烈，都不會損耗玩家一兵一卒！

參賽玩家需調遣一定數量的武將進入「校場大本營」，並開啟1 VS 1的對戰模式比拚廝殺，每週一輪賽程，將分為積分賽、淘汰賽兩階段進行，前六天的積分賽中取總積分前8名的玩家晉級淘汰賽，並在第七天角逐最終王者寶座，屆時所有玩家都可通過【觀看比賽】，一起見證冠軍的誕生。

所有參加「競技演武」的玩家，都能得到競技幣獎勵，可前往競技商店兌換心儀的武將，而冠亞軍還能獲得賽事訂製的專屬頭像框！此外，官方也在競技演武玩法中，推出「友誼賽」模式，讓玩家可以隨時與好友切磋交流！

「競技演武」玩法5月16日正式上線

「助陣系統」同步上線 一展王圖霸業

經過先前賽季的激烈角逐，玩家和世族都經歷生與死的洗禮，成為戰場上的佼佼者。為蛻變成王者之師，第二賽季新增了「助陣系統」，玩家可透過消耗一定的紫色武將開啟助陣功能，為部隊增加武力、減少謀略傷害。而助陣武將等級越高，助陣技能等級也就越高。

武將助陣，一同來戰。

《大秦帝國》第二賽季的號角已響起，想成為眾多玩家中的佼佼者，就得擁有猛將良臣。千軍易得，良將難求，趕緊用實力證明，成為大秦最剽悍的霸主！