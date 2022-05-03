澎湃新聞3日報導，大陸五一小長假前3天過去，幾乎沒什麼新片上映的五一檔電影市場票房收2.14億元（人民幣，下同）比清明檔的1.22億元幾乎翻倍，大陸影院營業率在京滬兩大票倉城市缺席的情況下達到68.5％，創下近一個半月以來的新高。

大陸燈塔專業版資料，截至2日19時30分，2022年五一檔總票房（含預售）累計破兩億元。電影《我是真的討厭異地戀》《壞蛋聯盟》和《神奇動物：鄧布利多之謎》的票房分列前3名。

往年的五一檔，堪稱上半年繼春節檔之後第二個重要的電影檔期，去年的五一檔，《懸崖之上》《你的婚禮》《秘密訪客》等影片集結多元類型，最終創下破16億的票房佳績。而今年，由於新冠疫情的影響，五一檔延續了清明檔的撤檔風潮，從四月中旬開始，《保你平安》《哥，你好》《檢察風雲》《您好，北京》《豬豬俠大電影·海洋日記》等8部電影陸續撤出「五一檔」。

堅持在五一期間上映的青春愛情電影《我是真的討厭異地戀》，也嘗到甜頭，上映3日穩坐票房冠軍位置，並且在一定意義上可以說成功「啟動」自三月以來就持續低迷的大盤。四月，多數工作日的電影票房僅僅維持在百萬級別，影院的營業率僅維持4成。

大陸這個小長假中，4月30日全天票房為5953萬元，5月1日大陸電影票房達8100萬元，為3月6日之後大陸單日大盤首次超6000萬。雖然不能和2021年五一當日就能創下4.5億元的票房相提並論，但這樣的票房成績在疫情反覆的大背景下也實屬不易。3月11日，受疫情影響，上海全市影院全部關閉，至今仍未開業。4月29日，北京也缺席了「五一檔」。觀眾有所回歸的觀影熱情，讓大陸影院的營業率在小長假的3天不斷回升。在兩個最重要的電影票倉缺席的情況下，觀影熱情最高的省分分別為廣東、江蘇和四川。

《我是真的討厭異地戀》延續了光線系青春愛情片的風格，而情侶也許是在疫情當下也依然對於進電影院相對保持「剛需」的觀影人群。此次口碑依然呈現兩極，目前豆瓣尚未顯示評分，但從給出評價的觀眾回饋來看，該片較此前情人節檔同為任敏主演的另一部愛情電影《十年一品溫如言》的「翻車」會顯得穩一些。

另一部堅守五一檔的影片《出拳吧！媽媽》則沒有那麼好運。盡管導演在節前的首映式上放下豪言表示，「中國電影的大盤現在非常低迷，我們電影人不能都坐下等著，片方等著院線，院線等著發行。再難再苦，就像我們的片名『出拳吧』，總要邁出第一步，大家都要行動起來。」但這部由譚卓、田雨、田海蓉等實力演員出演、曾征戰上海國際電影節並收穫不錯口碑的影片，上映3日票房僅176萬，令人惋惜。

目前排在票房前十的影片中，大陸影片僅《我是真的討厭異地戀》占據一席，港片《邊緣行者》排名第六，其餘8部影片均為進口片。全新上映的《壞蛋聯盟》表現不俗，該片曾登頂北美票房榜，號稱是《瘋狂動物城》和《十一羅漢》的結合體。而《神奇動物：鄧布利多之謎》《新蝙蝠俠》《神祕海域》《月球隕落》等4部大片在華票房突破億元大關。