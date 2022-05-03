社會創新概念發酵，為強化慈善服務能量，富宇（4907）集團旗下的富宇慈善基金會，近期攜手東海大學公益慈善與社會服務研究中心(公慈中心)，開辦第一屆富宇東海「微星培力塾」，希望藉長期系統性的課程規劃，培訓非營利組織經營者，透過幫助「助人的人」、培養「助人組織」的能量，成為永續發展、提升服務品質的重要在地平台。

富宇東海「微星培力塾」，取其微小卻如繁星閃耀的寓意，規劃為期一年三期、每月2次的系列課程及讀書會，課程內容專業且多元，並邀請「專業導師」及「企業導師」，每月固定分享非營利組織經營經驗，以及企業經營所需的問題處理能力，協助學員建立互助社群，力圖解決小型慈善組織常見的體質脆弱、孤立無援、財務拮据，以及人力不足等困境。

計畫發起人暨東海大學社工系教授王篤強表示，「微星培力塾」師資皆來自於學術界重量級學者或企業界資歷深厚的經營者，期盼透過系列課程，養成非營利組織基礎知能、跨界經營思維與實務問題的解決能力，從非營利組織經營面向，嘗試化解非營利組織遭逢的困境。

富宇慈善基金會執行長張宇承表示，過去在拜訪社區、探測需求的過程中，發現小型非營利組織經常面臨的問題都有某種程度的共通性，然而，受限於法規、資源或人力，這些問題往往難以解決，希望透過「微星培力塾」，紮根機構運作上的理論與實務基礎、強化社會及企業資源的連結，讓慈善助人的組織有機會向上提升，讓社會福利發展更趨完善。

第一屆富宇東海「微星培力塾」4月份開課，規劃一年共三期的學習期程，從基礎到進階的九門課程內容，包含非營利組織概論、法令與社會福利等基礎理論，以及行銷、財務、方案設計，更有組織治理和募款等面向，每門時數20小時，由富宇慈善基金會全額贊助課程費用。

第一屆「微星培力塾」共招募從台北至南投共18位非營利組織現職經營者及主管，包含癌症希望基金會台中希望小站、台灣省私立台灣盲人重建院、台中市街友關懷協會、中華傳愛社區服務協會等都在學員之列。