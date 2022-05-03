1名網友在《爆怨公社》抱怨，他去賣場地下停車場找車位時，發現1台轎車竟違停在行人專用道上，地上清楚寫著「行人專用」，駕駛卻無視，讓他不禁感嘆，現在人素質真差，貼文一出引起熱議，不過也有網友跳出來澄清，「也許那個地方原本是停車格，被改成行人專用，車主沒注意到吧」。

停車格內大大寫著「行人專用」，竟遭車主無視。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO在臉書社團《爆怨公社》寫下，他去逛北市某大賣場時見一台轎車未將車子停在停車格內，無視地上「行人專用」這4個大字，原PO憤怒發文：「車位多到爆，就你最聰明啦，不識字還開車，怎到處都是這種素質低落的人」。

不少網友們紛紛在貼文下留言：「應該來個規定，違停車損自負」、「這是私人土地，可以隨意停車」、「所以是停手推車的地方囉！下次用手推車把他圍起來，不要讓他出去」、「紅黃線亂停都不管了，私人停車場不能拖吊隨便停常有的，誰碰就有機會拿毀損罪的賠償呢」、「以前是停車位，應該是車主沒注意到吧, 應該要把車位白線塗銷，塗上其他顏色標示，會好一點」。

也有人抱怨在其他賣場遇過類似情形：「現在開車不識字的超多，土城某大賣場明明大大招牌請勿進入，結果還有車硬是駛入，甚至還是職業駕照的計程車，試問這些車主是不是該吊銷駕照呢」、「上次我去IKEA 一堆逆向，還有一堆看到別人逆向跟著逆向的」。