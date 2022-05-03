「福又達」公司4月15日申請進口韓國家用唾液快篩，僅2周就火速獲食藥署核准，讓業界覺得不可思議，對此，民進黨立委趙天麟今（3日）表示，看不出有任何問題，也呼籲國民黨朋友勿為反對而反對「膝蓋式反應」。

趙天麟表示，近2年防疫作為獲得國內支持、國際好評，如今台灣決定進入新台灣防疫模式，就是要跟病毒共存，與世界趨勢相同，如同一開始的口罩、疫苗，現在大量需要快篩試劑，當然就要採取權宜措施。

趙天麟說，未來任何品項只要符合程序都會被逐步開放，因為快篩試劑的需求量相當大，並不會認為第一家品牌背後就會有特權、不正當利益，並不認為會有這樣的情況。

趙天麟強調，盼國民黨朋友盡量避免過去2年來，為反對而反對「膝蓋式反應」，無論口罩、疫苗、快篩試劑都是一樣，這樣的作為並未獲得台灣主流社會認同，第一個品牌開放看不出有任何問題，相信會有第二個、第三個品牌很快會陸續開放。