南投縣110年度應付債(借)款99億7588萬7000元。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

南投縣議會今召開第19屆第7次定期會，縣長林明溱進行施政總報告，聚焦疫情與後疫情間城鄉、觀光、社福、交通等發展，強調每一分錢都花在刀口上，施政不僅沒打折還有賸餘，今年收支賸餘18億多，財政缺口也降至百億，會持續努力，帶領南投走向幸福宜居的觀光首都。

南投縣110年度應付債(借)款99億7588萬7000元，收支賸餘18億9487萬8683元，以前年度累計短絀23億5639萬4109元，累積財政缺口104億3740萬2426元；林明溱除向議員報告南投近年的施政成果外，也感謝在疫情間守在前線的醫護、警消，還不忘喊話中央能夠盡速進口BNT兒童疫苗。

林明溱表示，縣府積極建設爭取經費，造福人民外，也不忘要還債，財政缺口從2013年的高峰221億餘元，逐年攤還到現在已經減近至百億大關，縣府開源節流開創幸福南投，疫情期間投入九九峰遊憩園區、合歡山暗空公園、松柏嶺高空景觀台等建設，打響國際觀光首都稱號。

林明溱說，除了鎖定後疫情時代觀光外，縣府再創新產業、推動農產行銷、建構交通路網、推動優質教育環境、遠距醫療、還有原鄉部落發展等，都有相當顯著的政績，在兼顧防疫與振興經濟同時，持續推動各項政策，也要感謝何議長、潘副議長及所有議員支持。

林明溱強調，過去半年所進行的施政政績效很多，只能簡要列舉，未來還有許多工作需要努力，防疫期間仍秉持服務不打烊的態度，努力拚經濟，創造更多就業機會，加強社會安全網等，持續為縣民打造健康快樂、安全幸福的觀光首都。