明新科大土環系「印尼2＋i技職產學合作專班」，招收印尼優秀技職學院生來就讀，圖為印尼學生學習土地量測儀器操作的課程。（明新科大提供／羅浚濱新竹傳真）

駐印尼代表處日前發布公告，印尼針對技職院校生提供獎助，選定46所海外大學為合作夥伴學校，選派400名技職學生到世界各國學習，台灣包含明新科大在內有10所大學獲選為夥伴學校。

明新科大國際處指出，此項計畫會由印尼文教科研部提供受獎生到世界各地學校交流4到6個月，獎助課程規畫包括課堂學習和企業參訪體驗，由印尼政府補助註冊費、學費、經濟艙機票費、簽證費、安家及生活津貼、PCR檢測費、隔離及健康保險費(含COVID-19)等費用。

明新科大自2019年起辦理「印尼2＋i技職產學合作專班」，招收印尼優良技職學院二專、三專畢業生來明新就讀，現已招生兩屆共60人就讀該校土木工程與環境資源管理系。

專班學生就讀1年半後，安排前往頂尖國際工程顧問、數位地球科技、力福實業等公司實習1年半，畢業後取得我國大學學位。第一屆21位畢業生中，有14位留在台灣工作，5位繼續就升學讀土環所。

明新科大廖信德國際長說，系上教師對印尼學生教學用心，在課業、生活上予以輔導，為符合印尼生信仰生活方式，在教室、宿舍、活動中心與餐廳等學生出入場域，特別改建符合穆斯林友善的環境，受到印尼文教科研部的讚賞與肯定。

廖信德說，能成為印尼技職校院生海外學習夥伴學校，將積極爭取媒合學生前來明新，提供良好的教學與生活體驗，建立台灣高教國際品質。

明新科大現有國際生來自印尼、南韓、日本、印度、俄羅斯、哈薩克、柬埔寨、泰國、烏干達、馬來西亞、菲律賓、越南、蒙古、緬甸、大陸、香港等16個國家地區約千餘人，學位生全國第一，姐妹校超過百所，積極建構國際化學習環境，形塑小型聯合國的國際校園氛圍。