本土疫情狂燒，但疫情指揮中心今天仍宣布，國門自5月9日零時起，入境隔離檢疫天數，將從原本「10+7」，縮短為「7＋7」，入境前7天採居家隔離檢疫，後7天自主健康管理。

入境居檢天數，自5月9日縮減為7+7。（圖／指揮中心提供）

入境居檢天數，自5月9日縮減為7+7。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中表示，7天當中要檢查2次，一次機場PCR，中間有症狀就篩檢，以一人一戶為原則，若無法一人一戶，就要到防疫旅館進行7天檢疫，和居家隔離3+4共7天拉成一致。

入境居家檢疫天數縮短為7天，相關措施說明如下：

一、檢疫天數及場所：

(一) 居家檢疫天數為7天，入境日為第0天，並自第8天起接續自主健康管理7天。

(二) 以自宅或親友住所1人1戶為原則。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成7天檢疫。

(三) 同日入境之家屬/同住者檢疫期間可於自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。

二、檢測措施：

(一) PCR檢測：於入境時(第0天)依現行措施進行PCR檢測。

(二) 家用快篩試劑檢測：

1. 檢疫期滿當日(第7天)執行1次快篩，另提供1支備用快篩試劑，於檢疫期間出現症狀時使用。

2. 考量家用快篩試劑之適用對象年齡限制，未滿2歲之居家檢疫者，其檢疫期滿當日採檢措施以PCR檢測；另如有無法自行操作快篩之民眾，將由地方政府安排人員協助進行快篩檢測。

3. 家用快篩試劑由各國際港埠人員於入境時發放。

指揮中心再次強調，入境檢疫措施為防範COVID-19疫情的重要關鍵，請民眾務必遵守檢疫期間相關事項，共同維護國內社區安全。