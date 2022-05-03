日本偶像藝人秋元真夏是女子偶像團體「乃木坂46」的成員，同時是團體乃木坂46的第2任隊長，外型可愛甜美，深受粉絲們喜愛。近期日職樂天主場於4月30日請來秋元真夏擔任開球嘉賓，擁有天使臉蛋的秋元真夏穿著牛仔迷你裙，模樣俏麗吸引不少粉絲支持，而她在賽場上搞錯開球方向的可愛舉動也讓觀眾捧腹大笑。

日本偶像女團「乃木坂46」成員秋元真夏之前來台灣拍攝時，被台灣媒體認為撞臉曾是台灣媳婦的福原愛，兩人的五官都偏向圓潤小巧，乍看之下有幾分相似；秋元真夏曾被媒體問是否喜歡福原愛，當時她一臉微笑回答喜歡，並說在日本也有關注福原愛與先生江宏傑，很羨慕他們的感情，覺得他們是很棒的一對夫妻。

被粉絲稱為「國寶級美女」的秋元真夏在介紹下步入球場，身上穿著紅色球衣，背後大大的數字與團體有關，是「乃木坂46」的標誌數字，短髮披散在肩上，下裝選擇牛仔短裙，露出白皙美腿，秋元真夏拿著拿著棒球手套和棒球朝每一面都鞠躬致意，禮儀非常標準，不過她似乎過於緊張，以致她忘記轉回去面對打擊者開球，反而背對打擊者，似乎要投球到二壘。

下一秒才發現不對，秋元真夏才轉過身，不好意思地笑了，模樣有些可愛，觀眾席也爆出笑聲，投了一球後便下場了，臉上仍掛著明朗微笑；天然呆的舉動引發不少網友討論，吸引了10萬人點讚秋元真夏的Instagram。