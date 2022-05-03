高雄兩名年輕男子相約從市區開車到旗津找朋友，準備到附近景點看海談心，在路旁等候時卻遇到警方盤查，兩人不知道後座踏板上的K盤已經露餡，還一派輕鬆的應對，在警方明確說出K盤位置後，才驚覺事態嚴重，頓時無言。兩人萬萬沒想到警察來得比朋友早！

鼓山分局中洲派出所所長洪任宏、警員洪禾峻，於1日凌晨0時10分許，行經旗津區旗津二路時，發現路旁一部汽車已怠速停放許久，趨前準備盤查時，車上就傳來陣陣的刺鼻味，一靠近時果然在後座踏板發現K盤，所長不動聲色地請王姓駕駛(19歲)及陳姓乘客(18歲)下車，王男還假裝若無其事地往車內聞著警察說的「怪味道」，甚至聲稱車子稍早曾借朋友開，企圖蒙混過去。

2男約友旗津看海車內飄異味，警察「比朋友早到」查獲K毒。(高珮琦翻攝)

所長洪任宏隨即開門見山地說:「車上都是K味，K盤在後面啦，早就看到了！」，兩男頓時語塞、啞口無言。經檢視K盤內還有刮片及K他命殘渣1包(毛重0.40公克)，檢驗後呈現3級毒品K他命陽性反應，全案訊後將兩人依毒品危害防制條例送辦，並向上溯源。鼓山分局長蔡鴻文表示，毒品百害而無一利，年輕朋友切勿因好奇而嘗試，以免「拉K一時、尿布一世」悔恨莫及。