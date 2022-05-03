韓國38歲女星孫淡妃(손담비)，去年底才傳出與南韓前競速滑冰國手李奎爀陷入熱戀，兩人還在元月1日公開放閃曬恩愛，沒想到過沒多久就宣布即將在5月完婚，讓網友們相當震驚，也受到不少人唱衰。對此，兩人近日一同登上實境節目時在預告中談到此事，未婚夫的1句話也讓孫淡妃感動到崩潰大哭。

孫淡妃近日與未婚夫李奎爀受邀出演實境綜藝節目《同床異夢2》 ，在釋出的預告片中大方公開兩人私下甜蜜的互動，孫淡妃也首度公開真心話，她除了相當不捨未婚夫李奎爀遭眾人誤解外，也為男方受到各界批評而感到相當難受，心疼表示「你每次都說沒關係、沒事，但那些話聽起來其實不是真的沒關係」。

對此，李奎爀則回應「我只希望你幸福就好，我們在一起幸福就好，這樣我也會感到幸福」，更強調「妳不用努力，只要我努力就好」，讓孫淡妃聽完後更加不捨，感動到掩面痛哭，也讓網友看了相當鼻酸。

事實上，李奎爀曾陷入「疑似性侵」、「介入冬奧營利」等爭議，雖事後他曾出面解釋是誤會仍受到不少網友批評，去年底公開與孫淡妃的戀情後更經常遭到酸民唱衰、攻擊，孫淡妃的粉絲更大罵他配不上女神，如今兩人一同上節目公開私下的真實互動及真心話，也讓不少人更了解他們再度引發熱烈討論。