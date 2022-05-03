台南市仁德區長園綜合長照機構今日揭幕。(曹婷婷攝)

台南市仁德區公私協力推動的長園綜合長照機構今日揭幕，由荷園社會福利基金會承辦，將提供30名長者日照服務，市長黃偉哲也到場剪綵，跟現場來賓手持YouTuber阿翰熱門影片的九天玄女「幸福降落」等牌子合影，期許長輩來到這裡，都能感受到「幸福降落」。

長園綜合長照機構設置於由仁德區公所管理的太子、土庫里活動中心，主要提供社區式與居家式的照顧服務，日間照顧服務區域為台南市全區，居家服務則涵蓋仁德、歸仁及永康3區，這也是北仁德第1家綜合型照護長輩機構。

黃偉哲強調，「區區有日照」的溫暖大台南市政願景已達標，市府仍將持續結合民間力量，將長照服務效益推展極大化。他也提到，考量長輩照顧服務，應以全人照顧、在地老化及多元連續性服務為原則，發展社區整體照顧體系，強化老人社區生活。

社會局長陳榮枝說，全市共已布建93個日照中心，「一國中學區一日照」也已完成布建51家，全市63個國中學區，目前僅東山區東原國中尚未布建，其餘均籌設中，涵蓋率為81％。

仁德區長黃素美說，長園主要提供日間照顧服務、居家服務、日照喘息、居家喘息、交通接送等服務，也結合仁德區公所進行社區長者關懷服務、送餐服務，讓長照服務推展效益發揮極大化。