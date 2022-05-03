在警方主動協助下，員警陪同老翁一起前往2公里外的換電站，更換電動機車電池。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

在警方主動協助下，員警陪同老翁一起前往2公里外的換電站，更換電動機車電池。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

遇到暖心員警及時神救援，一身時尚休閒打扮的余姓老翁再度恢復活力，前往榮總看診前與員警留下充滿元氣的合影。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

阿公「欠電」嗎？帥氣暖警出任務神救援。台中市67歲余姓老翁近日獨自從住家騎著Gogoro電動機車出門，準備要到台中榮總看診，不料卻在工業區迷路，一直繞不出來，最後機車還因電量耗盡拋錨在路邊，讓他慌張又無助。

2名年輕暖警巡邏經過，看見老翁獨自在路邊神情交集、不知所措，主動上前詢問，並協助老翁前往換電站更換電池，再引導他順利抵達榮總就醫，貼心助人舉措讓余姓阿公不斷感謝，直呼員警實在超給力。

當天余姓老翁腳穿尖頭皮鞋，一身時尚休閒輕裝打扮，背著斜背包，卻突然獨自停在路邊，低頭看著車廂不知所措；第六分局工業區派出所警員張哲綸、鄭肇翔，當時正在工業區37路與五權西路口，執行守望勤務時見狀，主動上前關心。2人先將急得滿身汗的老翁帶到陰涼處詢問，才知老翁在工業區內迷路了，忙著找路又沒注意到電動機車電池電量耗盡，第一次遇到沒電拋錨的情形。

在員警一路引導下，余姓老翁前往2公里外的工業區33路換電站更換電池，最後也順利前往榮總就醫，對於員警及時神救援，讓他連聲道謝稱讚，與員警合照時還擺出活力滿滿的姿勢。

警方表示，警察平日在維護社會治安外，為民服務也是警察工作之一環，遇到需要幫助的民眾，必會適時伸出援手、給予關懷協助；警方也溫馨提醒用路人，車輛上路前，不論是油車、電車，務必做好保養及檢查，避免行駛途中，發生突發狀況。