疫情延燒、快篩劑不足；民進黨前立委沈富雄認為，今日之亂來自「快篩」，及「3＋4」，而且這兩項的變更是為了解基層因「隔離」工作量爆增之困，沒想到越改越亂，完全是人謀不臧，而非病毒之過。

沈富雄出國前夕，今在臉書呼籲，「毋隨陳時中起舞，搞得天下大亂」；他說，陳時中把自己搞砸了，把天下搞亂了。中央已經不認真「隔離」了，「3＋4」或「以篩代隔」就是這個意思，陳時中這點不講清楚是亂源之首。

他提出面對「共存」應有的態度指出，這個病是得了好？還是不得好？都好！不得，順其自然！得了，獲得持久且較強的自然免疫力，但要留意千分之四的中症和萬分之四的重症風險。

對周遭剛確診的人，他說，不要歧視，不要大驚小怪；一旦剛確診，無症，就照常上班或上課，有輕微症狀，則在家休息，症狀不退，就醫，不要到處嚷嚷。通不通報已經不重要，每日確診數明顯低報，僅供參考而已。

談到快篩，他說，有症狀，懷疑自己恐怕得病，而且擔心那千分之四風險的人，才要快篩，千萬別跟著起哄，傻傻地排隊搶購快篩劑。公司行號、機關團體應停止以叫員工快篩呈陰為上班條件。

每天的疫情變化，他認為，應該注意的是數字包括每日確診數除以23等於每百萬人口確診數，這個數字達到5000以前（約12萬人），很難翻轉向下，而且過早翻轉，疫情就沒完沒了；中、重症率穏定在40／10000左右、死亡率在3／10000以下，及空床率維持穩定。