宜蘭縣議員林岳賢表示，這樣的狀況各縣市警察局都會發生，這些繁雜的手續真會造成民眾的不便。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣警察局長林新晃接受議員質詢時表示，不須製作筆錄，僅需登錄拾得人基本資料，拾得民眾也要記住受理員警資料，方便日後查詢。（吳佩蓉攝）

日前有民眾組團到宜蘭旅遊，撿到手機交給現場的員警，被要求要回派出所作筆錄，行程因此延宕近1小時，民眾抱怨「沒有人要撿東西了啦！丟到水溝就好了」；宜蘭縣警察局長林新晃3日接受議員質詢時表示，不須製作筆錄，僅需登錄拾得人基本資料，拾得民眾也要記住受理員警資料，方便日後查詢。

廖姓民眾表示，新竹親友組團到宜蘭旅遊，從觀光區準備離開時，撿到1支手機交給現場指揮交通的員警，員警要求回到派出所做筆錄，來回花了近1小時，影響了大家的旅遊行程，非常不便。

廖姓民眾指出，撿到時警員應該個人資料抄一下，後續警員再處理就好，好人真難做，抱怨說「以後沒有人要撿東西了啦！都丟到水溝裡好了」。

宜蘭縣議員楊弘旻表示，宜蘭是觀光立縣，風景區現場都會有警員維持現場交通，類似狀況應該會常發生，不要讓人覺得「好心被雷親」，希望警方可以有簡易措施，讓民眾更便利。

宜蘭縣議員林岳賢表示，這樣的狀況各縣市警察局都會發生，這些繁雜的手續會造成民眾的不便，盼派出所能簡化程序，把拾金不昧的美德，發揮最大的效用。

林新晃表示，對於拾得物品，因過去曾發生民眾撿到皮夾交給警察，遺失人領回後發現皮夾裡現金不見，不知是拾得人還是警察拿走，彼此產生不愉快，因此警察會較慎重處理；現在手機很方便，只要拍清楚拾得物品有哪些，留下拾得人資料，記住受理員警的臂章號碼、名字及電話，員警回警局登錄系統即可，這樣就很便民了。

林新晃指出，如到風景區、觀光區時，沒看到警察同仁，可將拾得物交至主辦單位、服務台等，一定要記得交給甚麼人、拾得物有哪些，並拍照記錄，避免之後產生糾紛。