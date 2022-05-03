山胡椒又稱馬告，是原住民族文化中重要的民俗植物。（嘉義林區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

原住民常用來調味的香料「馬告」，為台灣原生植物山胡椒，因有飲食市場需求，加上山胡椒各部位精油具抗發炎活性，林務局嘉義林管處計畫大規模育苗繁殖，卻碰上種子休眠、移植苗木存活率低等問題，經過1年多實驗才突破困境，成功將山胡椒種子發芽率提升至8成。

嘉義林管處作業課課長康素菁指出，山胡椒是原住民文化中重要的民俗植物之一，因其果實具多層次香氣，是許多原住民族傳統飲食中常用且重要的香料，一般原民多直接在林地內採集果實，較少有種植需求，不過事實上，山胡椒屬雌雄異株，在野外自然繁殖率僅1成。

考量到山胡椒市場需求日增，野外族群又越來越少，嘉義林管處透過小規模育苗試驗，與民間業者合作，終於找到合適的種子處理方式，一舉突破種子發芽困難及移植苗木成活率低等兩大關卡，將山胡椒種子發芽率提升至8成左右，接下來則要進一步克服苗木根系脆弱，移植過程易損傷情形，希望早日找到成功量產方程式。

目前嘉義林管處已成功移植栽培5000株山胡椒苗木，同時配合推動台灣森林原生植物多元利用，搭配8種民眾及業者在市場上有需求樹種，進行第3波原生種苗販售，除近日育成的山胡椒苗，還有具食藥用經濟價值的牛樟、土肉桂及阿里山十大功勞等，並新增具有景觀綠美化用途的蘭嶼肉桂、霧社櫻、臺灣海棗、魚木，育苗業者或景觀公司可上台灣原生樹木種苗網採購。