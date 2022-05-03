本土創新高破2萬例確診，隨著染疫人數暴增、居隔人數也飆升，中央流行疫情指揮中心擬再放寬居隔相關規定，預計六月起，只要第三劑疫苗施打率破7成且重症率不上揚，就讓打完三劑的人「以篩代隔」。對此，指揮官陳時中表示，有這類的規劃，但變數很多，確定了會再與大家報告。

居家隔離措施最初規定要隔離7天，隨著本土個案不斷增加，居隔者暴增，因此指揮中心於四月底宣布「居隔新制3＋4」，接觸者前3天居家隔離，後4天只要快篩陰性就可出門，但要做好自主防疫，務必全程配戴口罩，且禁止聚會聚餐與餐廳內用，並儘量避免會與不特定對象接觸的場所。

至於接觸者何時可以不用居家隔離？是否有機會六月上路？對此，陳時中表示，希望疫苗打的比例、加上自然感染的比例、以及第二劑有效的比率，加上勤洗手、戴口罩等有適當防護，就會做適當的開放，他強調，有這類規劃，但變數很多。