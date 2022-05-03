不是工作時間長就代表效率高，有愈來愈多日企開始接受，並且實施周休3日新規定，其中還不乏許多知名的大公司。有了這項新福利，除了可吸引更多人才外，也可避免員工過勞憤而離職。

成為最新1家每周只要工作4天大日企之一的Panasonic，4月曾表示，將在2022財年提供部分員工周休3日的工作選項。同時，日本政府2021年也宣布過，鼓勵日企一周工作4天就好，因為每周多休1天，可以多陪陪家人，還有做自己想做的事情。

除了Panasonic開始導入周休3日計畫，日立、瑞穗金融集團，以及Uniqlo母公司迅銷等，都在實行每周只有上班4天而已。獨立調研單位Recruit Works Institute認為，日企覺得可用這種福利留著工作已純熟的員工，並把時間用來培育新進人員。

日本政府發現，調查了4,000多家企業，截至2021年，有8.5%給員工的帶薪休假日，已經達到每周只要上班4天的標準。

鹽野義製藥（Shionogi & Co）從4月已開始執行周休3日規定，每周多休息1天，員工可以用來進修、建立人脈甚至開創副業。已申請新冠藥物核准的鹽野義製藥指出，若周休3日薪資只有原來8成左右，不過可以在外兼職。

另外，日立在4月曾表示，員工只要達到每個月必要的工作時數，就可以周休3日。同時，領的月薪一樣不會被少給。

第一生命研究所（Dai-ichi Life Research Institute）認為，可以讓員工周休3日的公司，基本上並不會影響到財務結構。由於日本人口老化嚴重，預計未來工作人數將減少，故靈活的工作時間就變得日趨重要。

不過，在現在工作普遍不好找情況下，日本人力銀行業者Mynavi在2月的調查報告，78.5%的20至50歲上班族表示，如果會影響到薪資，不會想要周休3日。同時，也有60.1% 指出，自己工作不太可能每周只要工作4天。

不過，調研單位Recruit Works Institute認為，每周工作4天應該是全球一種新的趨勢，大公司率先採用的確也有帶頭作用。