國民黨立法院黨團3日舉行「政府快篩採購各自為政，不把公帑當錢用？」記者會，立委林奕華（左起）、鄭正鈐、洪孟楷、吳怡玎出席。（姚志平攝）

【全程影音】爆政府機關「天價買快篩劑」 國民黨團籲審計部介入

本土疫情爆發，國內快篩試劑供不應求，國民黨立法院黨團今召開記者會踢爆，政府機關從今年1月到4月底，以59元至280元採購快篩試劑，4月底台電中火還用280元高價購入968劑，痛批政府讓各機關各自為政，拿著公帑卻用天價採購快篩，同一個廠牌差價非常大，要求審計部介入查核是否有圖利之嫌。

國民黨團總召曾銘宗指出，國民黨團整理各機關採購快篩的統計表，疾管署在今年1月10日採購10萬劑、每劑67元，而桃園市政府在1月25日採購6萬劑、每劑144元（廠商牛耳國際）；國防部軍醫局2月9日採9.99萬劑、每劑96元；高雄市政府分別在2月11日、3月11日、3月23日分別採購1.5萬劑、10萬劑與40萬計，但價格120元、136元再到59元，廠商和疾管署一樣是泰博。

曾銘宗質疑，「這些我們認為都有問題」，政府讓民眾買不到快篩試劑，另一方面各機關各自為政，採購價格差這麼多，將要求審計部介入專案查核，看看這些白花花的公帑有沒有用在刀口上，並追究財務責任、調查是否有圖利之嫌。

國民黨立委吳怡玎指出，中央統一採購快篩試劑的共同契約價為59元、進口每劑95元，為什麼這些公家單位還可以買這麼貴？現在民眾可以用150元買到快篩試劑，但台電中火4月26日還以280元高價採購968劑快篩試劑，這到底差別在哪裡？批評整個政府亂花錢；林奕華怒酸，難道快篩試劑價格跟股票一樣，都可以炒作嗎？

國民黨立委洪孟楷表示，快篩實名制上路已經一周，民眾看到的只有三不「供貨不穩定」、「數量不足夠」、「價格不透明」，請衛福部公開庫存數量，如果數量是足夠的，難道不能多配送一箱給疫情熱區藥局？政府快篩劑數量真的足夠嗎？中央到底囤了多少快篩劑？請不要玩弄人民，每天搶前78名，這不是飢餓遊戲。

國民黨立委鄭正鈐則說，衛福部長陳時中一再指出，「德國快篩試劑1劑只要30元」是假消息，但現在民眾都在網路上購買到0.79歐元、27塊台幣德國快篩，用假訊息來掩蓋採購快篩試劑的無能，非常不可取。