台北市北投士林科技園區快篩陽車來速篩檢站4日啟用，副市長黃珊珊3日前往視察指出，預計1天可接受1200人至聯合醫院網站預約PCR篩檢，呼籲快篩陽性民眾帶著試劑步行、自駕車或騎車前往採檢。

北士科快篩陽車來速篩檢站明天起營運，自上午8時至晚間8時，由新光醫院及北市聯合醫院投入採檢人力，黃珊珊今天下午前往視察表示，由於汛期來臨，大佳河濱公園的車來速篩檢站將撤離，市府選擇在北士科設置新的車來速採檢站。

黃珊珊指出，今天剛完成設置，再討論是否調整機車要不要停車，因為篩檢完再回到停車場有點遠，可能讓民眾把機車熄火推車去篩檢。

此外，黃珊珊說，榮總、馬偕都正在準備設立快篩陽性採檢站，以急門診方式，讓民眾拿藥不用進到急診室。

黃珊珊還提到，北市實驗室每天可以檢測3萬人PCR，但採檢醫師不足，目前公費PCR每天可篩檢4000人，擴充量能後可至8000人，另也討論找耳鼻喉科醫師加入篩檢行列，但遇到診所設備不符問題，或在診所採檢似乎也不是一個好方法。