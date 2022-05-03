指揮中心今天公布全國各縣市65歲以上長者疫苗接種率，其中以連江縣第3劑接種率最高，其次依序為基隆市、桃園市、新竹市、台中市，新北市、台北市則分別只有71.3％、69％的接種率，指揮官陳時中持續呼籲民眾踴躍打疫苗，只要疫苗接種率越高，將來防疫的限制也能再更加放鬆。全國65歲以上長者第一劑接種率為85.5%、第二劑80.6％、追加劑68.9% 及基礎加強劑1.3%

指揮中心今天公布全國各縣市65歲以上長者疫苗接種率。（圖／指揮中心提供）

目前65歲以上疫苗接種率以連江縣最高，不論第一第二第三劑接種率都達到八成以上，基隆市第一劑88.5，第二劑84，第三劑74居次，桃園市第一劑88.3、第二劑84.2、第三劑74％，為六都中最高。

不過昨日全國疫苗接種數僅有6萬5000人，陳時中對此表示擔憂，呼籲民眾踴躍接種，因為疫苗接種後無論是對預防重症或死亡，差異都非常大，而疫苗打得越多，社會防護力也最高，相關管制也才得以進一步放鬆。

外傳6月起將開放接種滿3劑民眾用快篩代替隔離的政策，陳時中表示，確實有這類規劃，但目前變數仍多，還在持續研擬中，目前疫苗政策仍會視打的比例，以及自然感染比例，搭配戴口罩、勤洗手等配套措施，等有適當防護成形，就會做適當開放。