本土疫情居高不下，政大在官網公告，為配合政府防疫措施，徵用部分宿舍做為隔離與檢疫空間使用，另也可讓校內住宿生搬遷到華梵大學內的政大租用宿舍。

政大表示，依據教育部4月25日「大專校院防疫相關注意事項」說明，除中、重症確診個案外，其餘均不得送醫院、集中檢疫所、加強型防疫旅館或防疫旅館。

政大提到，輕症確診個案及居家隔離者之台生，以搭乘救護車、防疫計程車，或由家人接送返家居家照護、隔離為原則；境外生因在台無住所，由學校協助安置。

考量到校內防疫量能不足，政大已開始徵用校內部分宿舍，作為隔離或檢疫空間使用，配合徵用之搬遷截止日為5月8日。

至於徵用宿舍的作法，政大共有3點規畫：

1. 確診隔離：確診隔離寢室，內部為獨立衛浴設備，確診者在隔離期間，不能出房門，採取送餐方式。

2. 密切接觸者檢疫寢室，畫定專屬區域及公共衛浴，與一般生寢室明確區隔。

3. 居隔同學依規定，除盥洗、裝水外，不得隨意出房門，且居隔同學均快篩陰性才能入住，學校亦會協助送餐。若居隔同學違反規定跨區使用一般生之公共區域及設備，如洗衣機、烘衣機、微波爐或冰箱等，學校將依違反傳染病防治法報請主管機關開罰。

政大指出，可讓同學自願申請退宿，另外也還開辦「華梵大學宿舍方案」，若住宿生有意願搬遷至華梵大學內政大租用宿舍如總人數達到30人以上，亦退返本學期全額宿費，學校將規畫專車接送。

至於學人宿舍，政大稱無法徵用，主因在於學人宿舍多居住各院系所聘請的海外學者，多數外國學者不諳中文，停留時間不定，難以在外租屋，故一般合約都會要求學校提供住宿，所以一直處於供不應求的狀態，目前多房型僅剩2間、單房型6間，散落並未集中。

政大呼籲師生，中央流行疫情指揮中心已將居家隔離天數改為「3＋4」天，其中自主防疫之4天，考量校園為高度密集場所，教職員工生在自主防疫期間，以不到校為原則。