美女主播林佑之在主播台上擁專業、清晰口條，天生麗質的她還有甜美臉孔和好身材，讓林佑之入行不久就圈粉無數，她還被網封為「辣妹主播」，不吝嗇分享生活日常的林佑之，昨（2日）則在網上透露，她離開任職2年的東森新聞台，林佑之一一和同事拍照留念，身穿低胸上衣的她好身材藏也藏不住，一彎腰就讓傲人美胸呼之欲出，也讓不少網友都歪樓了。

林佑之昨在IG發文透露，離開任職2年的東森新聞台，林佑之感性向粉絲喊話：「最大的收穫當然就是你們，常常陪我互動聊天，粉絲數從3千變10萬絕對始料未及」，她不忘感謝公司的文字、攝影記者，林佑之有感而發說：「絕大多數日子都是甜美的，但當然離開還是有點理由，就是因為我太喜歡記者這份工作了，所以不想要被消磨掉熱忱。」

最後，林佑之也透露她未來的動向：「上個月，我還是決定申請轉調回東森財經台，雖然還是在東森，但大家以後在57台才比較有機會看到我囉」，不過網友全把焦點放在林佑之發文的穿搭照上，只見林佑之身穿淡黃色低胸上衣，袖子的薄紗設計讓她白嫩手臂若隱若現，最吸睛的莫過於，林佑之一彎腰，就讓美胸呼之欲出，其中一張還火辣倒胸，性感身材相當養眼。

林佑之超有料身材藏也藏不住，吸引網友留言：「誠意滿滿」、「第三張不知道為什麼看好久」、「以後可以穿這件播報嗎」，也有人則大讚林佑之的專業播報：「每次看到你的新聞都感覺很用心」，還釣出林佑之感動回應：「嗚 謝謝 這句鼓勵對我來說很重要」。