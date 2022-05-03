大陸上觀新聞3日報導，據上海警方通報，松江警方4月30日接報一起警情，林某等人在方艙工作才3天，就以工作強度高、住宿條件差等理由，挑唆一同工作者「罷工」，以揚言跳樓要脅勞務派遣公司，解除勞動契約，並索要賠款每人3萬餘元（人民幣，下同）。警方在調查中發現，4月中旬，該集團在外區方艙醫院，以類似手法索賠得手4萬餘元，於是開展循線追蹤。

據犯罪嫌疑人林某交代，他夥同李某等人專挑方艙醫院工作崗位應聘，入艙前便商量好敲詐計畫，以「住宿條件差、工作強度高」等理由向勞務派遣公司提出解除勞動契約，並索要高額隔離費，如公司不同意，便以極端手段逼迫公司賠償。

4月24日，林某等人進入入艙工作，3天後就開始在方艙內無事生非、起哄鬧事，威脅公司支付賠款，而後揚言跳樓，最終被警方傳喚。目前，林某、李某等8名犯罪嫌疑人已被松江警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步審理中。

目前，上海公安正在全市開展「礪劍3號」集中打擊整治行動，通過精準、嚴厲打擊各類涉疫違法犯罪活動，助力社會面清零目標盡早實現。