為紓解醫院PCR採檢人潮，中央流行疫情指揮中心今天宣布，即起開放基層醫療診所提供PCR採檢服務，可接受採檢對象包含抗原快篩陽性、有新冠相關症狀經醫師評估符合公費檢驗者，請有意願參與的診所經由醫師公會全聯會向指揮中心進行申請。

指揮官陳時中表示，4月30日已發函通知醫師公會全聯會、各地方政府衛生局及相關機關，已有不少基層診所願意加入執行PCR採檢的行列，其中耳鼻喉科就招募300多間，有意願的診所可依自我查檢表審視後提出申請，透過醫師公會全聯會彙整名單，於5月5日提供給指揮中心。

指揮中心開放基層醫療診所提供PCR採檢服務（圖／指揮中心提供）

至於PCR採檢的環境，地方衛生局得免安排感染管制專家進行實地或書面查核，一但經指揮中心指定為社區採檢診所後，指揮中心將配發個人防護裝備及相關工作人員定期快篩試劑。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，為讓基層診所投入PCR採檢，目前已大幅放寬診所採檢條件，可用圍籬、屏風等方式進行區隔，搭配基本消毒即可設立，沒有一定要加裝換氣扇、空氣清淨機等設備。