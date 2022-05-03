阿龐（左起）、郭亞棠。（民視提供）

張家瑋（左起）、陳為民。（民視提供）

陳為民、阿龐近日在民視《醫學大聯盟》探討「就醫時如需打麻醉，大家最擔心的事有哪些？」透露過去曾單獨一人前往醫院接受麻醉手術，令主持人白家綺、嘉賓張家瑋、郭亞棠聽後都感到不可置信。

網路瘋傳的「國際孤獨等級表」中，依照「一個人去咖啡廳」、「一個人去KTV歡唱」、「一個人去遊樂園」等共劃分為10級，其中最高等級、最孤獨的就是「一個人去動手術」，主持人白家綺、來賓張家瑋、郭亞棠紛紛表示如果要自己一個人去動手術，一定會嚇到哭不停，郭亞棠有感而發的說：「如果手術中有個三長兩短，沒有人知道，真的是比悲傷還要更悲傷」。

令人意想不到的是，陳為民、阿龐都對「一個人動手術」抱持著相反的想法，他們覺得自己前往醫院動手術最能表現男人氣魄，並不斷舉例自己在需要麻醉的手術時，都是自己一個人去的。

陳為民透露他曾經在動完割汗腺手術後，馬上趕去工作，殊不知才開工不到30分鐘，就覺得自己氣力放盡、身心俱疲，對此，節目專家們也嚴正表示，「無論動那種手術，只要是有麻醉就不能從事需高度專注的行為，像陳為民非常不建議」。

阿龐也跟著斥責陳為民：「這麼想見耶穌！」他表示自己去做麻醉手術時都會安排術後在家好好休息，撿到槍的陳為民立即回嗆：「還不是因為你單身，才自己一個人去」，突如其來的鬥嘴不僅逗笑現場人員，還誘發張家瑋、郭亞棠的同情心說道﹕「你們都好可憐，其實我們可以陪你們去。」