疫情圖示。（羅浚濱／新竹傳真）

中央3日公布新竹縣新增333例本土確診案例，173位男性和160位女性均為輕症，無症狀者235人佔約7成，年齡介於0-86歲間，12歲以下有52人，65歲以上有9人，新竹縣目前居家隔離人數為365人，居家照護人數為832人。

衛生局說明，333個案例的地區分布為竹北市127例、竹東鎮54例、湖口鄉49例、新豐鄉25例、新埔鎮14例、關西鎮22例、芎林鄉6例、橫山鄉3例、寶山鄉6例、北埔鄉2例、峨眉鄉2例、尖石鄉20例、五峰鄉3例，均已分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，在篩檢部分，家用快篩試劑適合於病毒盛行環境，如確診數較多的區域、與確診者有接觸史、曾前往人潮眾多處等，民眾若有上述情況可至健保合約藥局，無健保藥局地區的橫山、峨眉、五峰衛生所購買實名制快篩試劑。

民眾有呼吸道症狀自覺有風險，也可至公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所掛號經醫師評估就診發放。

新竹縣社區免費篩檢站3日和4日下午6時到9時，在竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東北榮新竹分院急診室外做免費篩檢服務。

疫苗接種方面，4日將於新竹縣婦幼館開設隨到隨打，提供莫德納疫苗450個名額，不限劑次。各地衛生所及合約診所本週仍持續提供疫苗接種服務，服務時間地點可至竹縣疫苗地圖查詢。

個別因素無法參加校園接種的6-11歲學童，也可由家長帶至新竹縣6-11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所預約接種。