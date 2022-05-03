女神卡卡曬出與湯姆克魯斯親密合照，展現2人的好交情。（摘自Lady Gaga臉書）

「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演超熱血動作鉅片《捍衛戰士》，睽違36年推出續集《捍衛戰士：獨行俠》，並邀請到流行天后女神卡卡（Lady Gaga）親自打造並獻唱電影主題曲〈牽我的手〉（Hold My Hand），女神卡卡曬出與阿湯哥的擁吻照宣布該曲上線，並開心寫道：「謝謝你昨晚來看我的表演，我愛你，我的朋友湯姆克魯斯。」

為了想要詮釋獨行俠和潘妮之間的愛情以及有關飛行的浪漫故事，所有電影製作人都希望可以將女神卡卡的音樂靈魂加入電影配樂中，也非常滿意成果。該曲在電影結尾才完整呈現，但它的旋律適時會出現在電影裡，阿湯哥表示，「女神卡卡是一位很有才華的歌手，她的音樂充滿力量，很榮幸有機會能聽她現場演唱，當下感受到她的聲音激發出的能量，就是我們想要帶給觀眾的感動」。

女神卡卡也說：「為了完美呈現這首歌曲，我花了很長的一段時間來製作，希望這是一首我們能對彼此分享內心深處的渴望，並互相理解對方的歌曲，同時，這也是我獻給全世界的一封情書，獻給正在渡過這個嚴峻時刻的大家。非常感謝湯姆克魯斯、漢斯季默和約瑟夫柯金斯基給我這個機會，真的是一個很美好的合作經驗，我和所有參與這次工作的夥伴們，都非常期待能和你們一起分享這首歌曲。」

電影5月25日在台上映。