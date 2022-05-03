高市府採購快篩每劑136元，國民黨發言人白喬茵狠酸，高市府被當「盤子」。（柯宗緯翻攝）

疫情燒不停，國人忙著搶快篩，從中央到地方政府也緊急採購。不過，國民黨發言人白喬茵今（3）日指出，高市府3月11日採購10萬劑，每劑價格高達136元，同樣都是「泰博」生產，1月10日衛福部疾管署也採買10萬劑，但每劑僅67元，狠酸高市府被當「盤子」，質疑政府比價能力比網購平台還要差，簡直亂花公帑。

白喬茵攤開數據指出，高市府3次採購都向「泰博」廠商購買，2月11日採購1.5萬劑、單價是120元；3月11日買10萬劑、單價卻是136元；3月23日買40萬劑、單劑59元。

她表示，明明3月8日衛福部就已函文通知各機關，共同供應契約採購案已完成簽約程序，可直接以該份專案價格單價59元購買，但暖到不行的高市府還是用136元的高單價買了10萬劑快篩，直接噴掉770萬的價差。

她質疑，大家都知道以量制價是採購時能有效降低成本的方法，但高雄市衛生局買10萬劑快篩難道都不用參考衛福部疾管署採購的金額？底價到底怎麼訂出來的？反而買愈多單價愈貴，行政程序是否有嚴重瑕疵？

她直批，5月是報稅的季節，真不知道辛苦賺錢的民眾作何感想？高雄市政府儼然被當成一塊從烘碗機拿出來的「盤子」，又暖又盤，請問這次是哪個做不好的官員要出來被副市長殺頭？