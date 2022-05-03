《傳說對決》2022 GCS春季總冠軍賽在4月30日正式登場，由蟬連兩季例行賽積分以第一名晉級的ONE Team(ONE)與逆襲的黑馬Bikertopia Esports(BRO)展開頂尖對決！歷經5場激戰，最終以4:1的成績由ONE擊敗BRO，成功奪下隊史第二座冠軍榮耀！更突破了GCS多年例行賽第一無法成為總冠軍的魔咒。

由國泰金控獨家贊助的ONE在GCS賽場上征戰了八個賽季，2020年春季賽拿下首座冠軍，隨即面臨隊伍人員大洗牌。重整旗鼓後的ONE在隊伍間也享有「團練上帝」稱號，2021年夏季賽更以11連勝不敗紀錄闖進總冠軍賽。然而GCS例行賽第一的魔咒持續發酵，接連兩季在冠軍賽失利，被網友戲稱「萬年亞軍」。

今年ONE三度挑戰GCS最高榮耀，並以Be our homie(做我們的夥伴)強調團隊永不放棄、信任彼此的精神，與逆襲老四BRO激戰5場，最終拿下睽違兩年的第二座冠軍獎盃。Final MVP由最強新人Nk獲得，他在舞台上發表感言同時也為自己的團隊及隊友們喝彩：「我的隊友說過一句話，我們曾經只是ONE，現在是一個Team。我們ONE Team做到了，終結了例行賽第一魔咒，更突破長達一年半的亞軍稱號，我們不是老二，我們要做THE ONE！」

接下來ONE Team將積極備戰，迎接即將到來的亞運選拔及AIC國際賽，誓言為台灣爭取最高榮耀，並且建立屬於ONE Team王朝。