PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

本土疫情持續升溫，今日（3）新增23139例確診個案，其中23102例本土、37例境外移入，再創單日確診新高，並新增5例死亡。此消息引發熱議，大批PTT網友湧入留言「穩」字，反諷蔡政府執政下疫情非常穩定、毋須擔心，酸度爆表。

中央流行疫情指揮中心公布，今日國內新增23139例確診個案，其中23102例本土、37例境外移入，再創單日新高；另有5例死亡，都是70歲以上長者，均未接種疫苗。

今年以來，國內累計的124708例本土個案中，有124408例輕症、無症狀，另中症有258人、重症有42人，其中23例死亡。死亡個案中，有12人沒有接種疫苗，佔5成2，1劑佔1成7，2劑戰2成2，3劑只佔百分之9，等於有7成都是未完整接種。截至目前，國內累計173942例確診、876例死亡。

此消息引發熱議，網友紛紛湧入PTT論壇與臉書相關連結留言。其中PTT網友紛紛在相關文章下留言「穩」字，諷刺意味十足；其餘則留言：「收斂了」、「有政府會做事」、「有政府請安心」、「穩到不行，穩定成長！」「穩穩的增加」、「確診數快比基本工資還高了」、「阿中穩了，選市長囉！」「蔡政府民調繼續飆高，穩啦」。