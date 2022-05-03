清水高中學生認真體驗學習膠彩畫課程。（港區藝術中心提供）

廖珮如與參與課程學生展示自己創作的作品。（港區藝術中心提供）

「台中市美術家資料館111年度駐館藝術家計畫」，特別自580位列冊美術家名單中，先邀請2003年即獲選列冊梧棲在地廖珮如老師駐館指導，並提供精選作品展出及辦理膠彩體驗課程；港區藝術中心3日說，透過「藝術體驗教室」進一步活化使用，共同推進台中市海線地區藝術教育。

出生於「風的故鄉」台中市梧棲區的廖珮如，自小受到父親從事電影看板繪製、廟宇彩繪及社區圍牆美化等藝術薰陶，她從學生時代受教於台灣膠彩畫推手曾得標老師，至今投入膠彩創作將近40年，從事美術教學亦已30餘年，桃李滿城。

廖珮如指出，對於獲邀擔任台中市美術家資料館駐館藝術家，深感榮幸，這次精選從2000年至2019年創作的5件膠彩作品展出，包括《紅艷》、《清白招潮蟹》、《愛相隨》和兩件《醉芙蓉》；其中《純潔的愛》曾獲頒台陽美展優選作品。

本次展出的作品，從色調單純至豐美細膩的面相，正能呈現她20年來膠彩創作的演進歷程。

台中市港區藝術中心所屬台中市美術家資料館，自即日起到8月31日止辦理「悠遊自在-駐館藝術家廖珮如精選作品展」，精選展出5件代表性的膠彩作品，展覽期間並不定期辦理現場導覽及膠彩體驗課程，歡迎民眾前往欣賞展覽及參與創作體驗。

港區藝術中心說，因應國內疫情增溫，請民眾於入館或參加各類活動時量測體溫、手部酒精消毒、全程佩戴口罩及手機下載「台灣社交距離」APP保持安全社交距離，並請全民一同完成第三劑疫苗注射，不僅加強對每個人的安全守護，更能安心參與各項活動。