華視新聞今（3）日又出包，有網友發現，在標題把總統蔡英文的名字「蔡EE」。時事評論員田方倫說，以前政府說過，假新聞關三天，但華視一個月犯6次錯，狀況接二連三，「那我誠摯建議華視，要不要乾脆你們先關台三天，自我檢討一下！」

「蔡EE總統是誰？」田方倫表示，他很好奇，華視近來一連串出包，內部到底有沒有檢討過？NCC到底有沒有開罰過？還是NCC主委陳耀祥護短偏袒堅持華視很棒？

田方倫質疑，一個接二連三出包的電視台，為什麼還可以堅持下去？而且依照華視處理事情的態度，說不定一個月內編輯台的人全部請辭光了，這不就一再暴露了當初多少傳播學者警告華視，沒有人力、沒有動能去經營52台嗎？

田方倫指出，華視本日出包截圖是來自爆料公社，今天中午12時41分的畫面，到現在1個小時了，華視有出來說明嗎？就他所知，同時上去華視的官網查詢，沒有說明、沒有更正、沒有道歉，「好一個新聞台！」

「真的！關台三天，收視率影響不大，內部人員重新訓練」，田方倫建議，邀請一下華視自律委員會的委員們，大部分都是傳播學界的一把手，老師們重新幫這些老屁股上個課，真的跟不上時代的變動跟不上數位傳播科技的更新，這些人就滾蛋。

田方倫說，如果關台3天還是沒辦法解決華視的問題，那就把52台還給中天，因為只要是中天在製播節目，NCC的委員們肯定會努力認真好幾倍，用力監督全力審查，給閱聽人一個乾淨的新聞環境。