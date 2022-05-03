快篩試劑每劑100元買不到 綠委：請指揮中心及衛福部盡早讓大家安心

快篩實聯制上路，每劑售價100元，不僅挨批太貴就算民眾想買也買不到。對此，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬今（3日）指出，購買確實有塞車狀況，會請指揮中心及衛福部盡早讓大家安心，但不能把不同國家、不同時期的快篩試劑售價混為一談，政府沒必要讓廠商有多賺錢的空間。

鄭運鵬表示，台灣在1個多月前疫情還沒爆發甚至積極清零時，有一些引進的快篩試劑確實賣到每劑100元以上，包含生產、運送、囤貨等成本，當然也有賣到每劑60多元的，是否有賺錢無法得知，但至少不太會賺錢。

鄭運鵬說，拿現在的價格和之前跟當時滯銷的價格相比，或是和其他國家可能有補貼的、中國出口的價格比較，這不見得公平。政府沒有必要有快篩國家隊之後又讓廠商去賺錢。

他說，不要認為廠商故意坑政府，政府的採購售價每劑100元，中間還是有一些運送成本等，跟之前的口罩一樣，口罩售價包含運送及藥局銷售成本，政府沒有必要去買貴，因為都比較得到，此外，也沒有不准其他的商品在藥局販售，貨越多、貨源越穩定價格自然會降價，如同口罩一樣，如今也不會去購買政府的實聯制口罩。

鄭運鵬說，重點是政府採購的1億劑快篩試劑何時可以到位，讓民眾不用再排隊，如今確實有隔離、學童、家長等需求，購買確實有塞車狀況，會請指揮中心及衛福部盡早讓大家安心。

鄭運鵬強調，不要把不同的時期、不同國家狀況、中國製品台灣不合格的技術，都混為一談，不同產品會有不同價格，政府沒必要讓廠商有多賺錢的空間。