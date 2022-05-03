苗栗縣府公布確診者分布圖。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

社區篩檢站開設時間地點。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗今天3日新增新冠肺炎本土確診145人，縣長徐耀昌表示苗栗縣確診案日益增加導致醫療負載大增，為避免大量民眾前往醫院急診篩檢造成急診壅塞，影響重症醫療量能，依照中央規範即日起無症狀者需快篩陽性，才可到醫院進行PCR檢測。

衛生局指出，苗栗今天確診案中男性 64位、女性81 位，年齡分布1歲以下到76 歲，12歲以下12 人、13到64歲127人、65歲以上6人，昨5月2日 大千、重光、李綜合及竹南大厝里篩檢站共採檢517人，36人陽性，其他陰性，陽性率6.96 ％。

另外，有關苗栗農工發生校園確診案例，根據疫調4月29日板金1年乙班某位同學，4月28日因症就醫，在4月29日確診，因該同學已1個月未到校，故僅匡列同住家人，但板金1年乙班暫停實體課程7日（4月29日至5月5日）。

另，5月2日接獲通報苗農電機空調科3年級甲班有位同學確診，經查其自5月1日晚上有咳嗽、發燒及喉嚨痛症狀，故與有曾共餐的同班同學共6人一起到重光醫院進行採檢，陸續驗出共4人PCR陽性，2人陰性。

目前已通知學校防疫長進行全班35位同學及導師1人造冊並進行居家隔離，該班暫停實體課程7天（5／1日至5／8日），全校已進行清消。

因應民眾篩檢需求，持續開設採檢站，時間地點為5月3日在竹南鎮大厝里活動中心、重光醫院停車場及李綜合醫院急診室旁採檢站，時間為上午8點至中午12點、下午1點至晚上5點。

大千醫院急診室旁採檢站，時間為下午1點至晚上5點，呼籲居家快篩陽性民眾前往PCR篩檢。縣府將依疫情狀況增加開設社區篩檢站，擴大服務量能以盡快篩檢出確診個案，避免疫情擴大，已責成急救責任醫院開設防疫(發燒)門診分流病人，提供輕症或無症狀，衛生局也持續輔導醫院啟動應變機制，服務降載並調度人力支援採檢、通報、控床等工作。

請民眾無症狀下如有染疫疑慮，請盡量自購快篩試劑使用，避免與衛生單位匡列染病高風險族群處採檢行列中增加風險。

縣府指出，昨5月2日開始進行6至11歲兒童莫德納疫苗接種作業，全縣首日有26名學生至醫療院所完成接種。

教育處持續統計在校接種莫德納疫苗的學生數，由於提供家長7天思考期，加上中央採購BNT疫苗，可能造成家長臨時抽單不打，故增加統計上的困難，預計明4日完成統計，並自5月6日起開始進行校園莫德納疫苗接種。

家長也可以攜帶意願書及學童健保卡，陪同孩子至各合約醫療診所接種莫德納疫苗，疫苗越早施打越有保護力。