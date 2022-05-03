「水的記憶」沉浸式演唱會獲好評。（多大整合行銷提供）

「水的記憶」沉浸式演唱會的幕後團隊陣容堅強。（多大整合行銷提供）

「命理女王」雨揚以貝瑪央金身分舉辦的「水的記憶」沉浸式演唱會上周畫下完美句點，她與162位後台與舞台工作人員3度快篩皆為陰性，放心之餘宣布演唱會將以不同型態、同一理念繼續辦下去，要用正能量改變宇宙磁場。

雨揚回憶籌備3年的演唱會過程，心中充滿感恩與正念，「最緊張、最掛心的莫過於演出前1天，好不容易取得所有工作人員需要採樣的快篩試劑，當我從製作人辛夷口中得知，全場162個工作人員採樣結果都是陰性，我就知道這場演唱會是宇宙充滿祝福能量的演唱會，隔天第2場的演出前的2次篩檢，一樣是全員陰性過關，就更確定我想繼續辦下去的動念。」

令雨揚感懷的不是演唱會過程圓滿順利，而是從進入緊鑼密鼓彩排期間到完美畫下句點、處處充滿愛與神奇力量的驚喜。她說：「演唱會首演當天一大早，所有工作人員戰戰兢兢在會場入口做快篩，我們無法想像只要有一個人確診，所帶來的衝擊後果將會多麼地混亂；而且讓我們措手不及又感動到無言以對的是，162位工作人員竟然全部快篩都是陰性，這對我們來說簡直是比中樂透頭彩還驚喜的驚喜。」

演唱會帶來的神蹟奇事一波接一波，雨揚分享：「我們的現場主控可樂導播，首演當天她的孩子還在加護病房中，那天下午正好有好幾位遠從西藏來的喇嘛高僧提早到演唱會現場為我們祝禱，在得知可樂導播的事，所有人圍繞成一圈替那孩子祝願祈福，結果孩子再度撐過危險期。」

可樂導播的兒子2歲時被診斷出罹患罕見疾病黏多醣囤積症，如今14歲的他， 已多次動過心臟瓣膜更換、腦出血、氣切等手術，長期在鬼門關徘徊，經歷與死神對抗的艱辛人生。每次看見兒子發病時的慘痛模樣，都令當母親的她心如刀割，同時產生極度束手無策的無力感與自責。因為兒子怕愛他的媽媽跟外婆承受不住失去他的哀傷，所以他忍著發病之痛，也想為媽媽跟外婆掙扎著活下去。

在演唱會結束後，可樂導播在臉書發表了一篇文章，說道「身為導播，一開始為了做功課而消化所有內容但從排練場開始到演出…在過程中數次鼻酸落淚！最後發現我是最大的療癒受益者～讓我這慌亂無措時期，給了最強而有力的慰藉。」

透過參與演唱會的過程，讓她對摯愛的兒子有了不同的念想，她含淚表示；「過去我們都因為太愛對方，不肯、不敢也不願放手，所以我總是祈求醫師團隊，無論如何都要救他，哪怕他已經無法言語、 只是靜靜的躺著，等待下一次發病的折磨，我還是捨不得放手， 謝謝『水的記憶』演唱會讓我明白放手並不是放棄，而是希望讓他在最舒服而且充滿愛的狀況下『畢業』，也感謝辛夷製作人給了我機會，讓我領悟放下的勇氣，是比擁有更深厚、寬廣且更濃郁的愛。」

面對可樂導播的揪心之語，雨揚表示：「如果我的演唱會能帶來療癒、安慰、建造的正能量，我豈能不把它當成是上天賦予我的使命呢？！」