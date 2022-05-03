美國CDC先前指出，在預防Omicron方面，追加劑能提供最佳保護。

一項由耶魯大學團隊率領的美國研究發現，先前感染過新冠肺炎的民眾，在施打2劑如輝瑞/BNT或莫德納等mRNA疫苗後，追打第3劑mRNA疫苗，對於對抗Omicron的保護效果可能沒有這麼大，研究人員直言：「沒偵測到額外好處。」

綜合路透社、醫學新聞（Medical News）網站報導，耶魯公共衛生學院（Yale School of Public Health）等學者率領的團隊4月在醫學研究論文預印本平台medRxiv公布最新研究，團隊分析2021年11月至今年1月間美國康乃狄克州的新冠病毒PCR檢測資料，並且進一步分析當時的Omicron確診狀態、先前染疫史、以及疫苗施打狀態，團隊一共篩檢出逾13萬筆檢測紀錄，其中10676人感染Omicron，列為Omicron確診組，另外近12萬筆陰性檢測紀錄列為對照組，兩個組別分別有6.1%及7.8%的人先前曾感染過其他新冠變異株。

研究目的是為了瞭解曾經染疫過的民眾，接種基礎2劑mRNA疫苗、以及追打第3劑疫苗對抗Omicron的效果。

研究結果顯示，先前染疫過的民眾，接種2劑基礎疫苗的保護效力為36.1%，未染疫過的民眾在接種2劑後的保護效力為28.5%。在接種追加劑後，曾染疫過民眾的保護效力略上升至45.8%，但是未曾染疫過的民眾，在第3劑後的保護效力明顯上升至56.9%。

帶領這項研究的耶魯大學研究人員林德（Margaret Lind）表示，在對抗Omicron方面，2劑mRNA疫苗確實對曾染疫過的民眾提供保護效果，「但這個族群中，我們沒有偵測到接種第3劑的額外好處。」

她說這項研究傳遞了3項訊息：（1）不論是否染疫過，民眾都應該接種2劑mRNA疫苗；（2）沒有染疫過的民眾應該施打追加劑；（3）曾經染疫過的民眾應該考慮是否追打追加劑，特別是如果他們屬於可能會危及性命的高風險群，但也應該認知到，第3劑可能不會提供重大額外益處。

研究結論指出，不論是否染疫過，支持民眾進行2劑基礎疫苗接種，但在評估是否施打追加劑時，應該將染疫史考慮進去。

除了這篇美國研究，4月底公開的一份加拿大研究也有類似結論，研究發現在幫助有染疫史民眾對抗Omicron方面，2劑以上疫苗「可能具有邊際遞增價值」。

這2份研究都尚未經過同儕審查。