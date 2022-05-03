法務部調查局2日公布公布科長、組長及副主任級別的職務異動名單，當中曾偵辦第一銀行盜領案及破獲的比特幣盜領案的資安工作站副主任許俊章，因表現出色被調升為資通安全處資安鑑識科科長。所有職務異動人員除調部辦事副主任簡宏璋另於5月27日到職外，其餘均於5月9日赴新職報到。

此次職務異動34人名單如下：

1.國家安全維護工作站副主任余俊璉調升國家安全維護處國安規劃科科長。

2.桃園市調查處桃園調查站副主任李偉宜調升廉政處賄選查察科科長。

3.台北市調查處重新調查站副主任袁道民調升經濟犯罪防制處企業肅貪科科長。

4.新北市調查處機動工作站副主任吳正良調升毒品防制處案件偵辦科科長。

5.資通安全處調查專員陳德鴻代理資通安全處資安維運科科長。

6.資安工作站副主任許俊章調升資通安全處資安鑑識科科長。

7.台北市調查處松山調查站副主任何義興調升國內安全調查處社安調查科科長。

8彰化縣調查站副主任郭正毅調升保防處綜合協處科科長。

9.台北市調查處外事調查站副主任劉嘉瑄調升國際事務處亞非事務科科長。

10.高雄市調查處左楠調查站副主任劉炫文調升兩岸情勢研析處兩岸研析科科長。

11.苗栗縣調查站副主任廖當敏調升諮詢業務處諮詢布置科科長。

12.新竹市調查站副主任蔡鑫魁調升鑑識科學處物理鑑識科科長。

13.宜蘭縣調查站秘書李俊德調升鑑識科學處生物鑑識科科長。

14.南投縣調查站副主任廖哲儀調升通訊監察處審查建置科科長。

15.通訊監察處調查專員陳櫻文代理通訊監察處作業管理科科長。

16.高雄市調查處苓雅調查站副主任陳正忠調升總務處文書科科長。

17.苗栗縣調查站秘書何文雄調升人事室組編任免科科長。

18.調部辦事副主任簡宏璋調升人事室考核給與科科長。

19.台南市調查處機動工作站副主任黃吉利調升人事室人力發展科科長。

20.主計室調查專員喬玉玲代理主計室公務歲計科科長。

21.台中市調查處豐原調查站副主任葉仁傑調升主計室審核執行科科長。

22.中部地區機動工作站副主任余國呈調升政風室政風科科長。

23.新竹縣調查站副主任莊長遠調升幹部訓練所教務組組長。

24.台北市調查處中正調查站副主任陳敏海調升台北市調查處國家安全維護及保防科科長。

25.台北市調查處中正調查站副主任樓仁健調升台北市調查處肅貪科科長。

26.新北市調查處新店調查站副主任耿萬隆調升新北市調查處國內安全調查及諮詢科科長。

27.屏東縣調查站副主任梁文建調升福建省調查處犯罪防制科科長。

28.宜蘭縣調查站副主任蘇秀美調派台北市調查處外事調查站副主任。

29.航業調查處台中調查站副主任吳克俊調派新北市調查處機動工作站副主任。

30.新竹市調查站副主任梁世明調派桃園市調查處桃園調查站副主任。

31.澎湖縣調查站副主任邱永通調派台中市調查處豐原調查站副主任。

32.雲林縣調查站副主任曹永霖調派高雄市調查處前鎮調查站副主任。

33.南投縣調查站副主任尹光保調派彰化縣調查站副主任。

34.高雄市調查處前鎮調查站副主任胡仁忠調派屏東縣調查站副主任。