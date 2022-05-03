桃園市3日新增3604本土確診個案，其中1長照機構2日14人快篩陽性，市府安排醫院團隊入院採檢156人，結果尚未出爐。桃園市長鄭文燦表示，確診、隔離個案很多，目前還在上升段，還沒到山頂，為避免民眾恐慌，請中央讓快篩普及到每通路。

鄭文燦表示，確診人數按年齡層分析，18歲以下694人，占比20.55％，65歲以上197人，5.83％。特殊個案事件則是某長照機構5月2日有住民反映身體不適，快篩13住民、1工作人員採檢陽性。市府安排醫院團隊到機構PCR採檢，共採檢156人，包含工作人員69人，87名住民，檢驗中。

鄭文燦也提到，陽性率有上升趨勢，4月初不到1％，現在則10％以上。對此巨蛋體育館設置快篩陽性專用採檢站，社區採檢站也有綠色通道，讓快篩陽性者採檢。鄭文燦說，快篩試劑不見得馬上買的到，快篩採檢站還是有必要開放民眾採檢。鄭文燦也提到，目前確診、隔離個案很多，目前疫情還在上升段，還沒到山頂，避免民眾恐慌，快篩應該盡快普及到每個通路。

鄭文燦也說，藥局這段時間很辛苦，一方面賣試劑，還要協助居家照護者送藥，其中送藥中央補助200，市府加碼250，總共450元。另實名制快篩販售藥局，每藥局補助5000元行政作業費，感謝477間藥局協助販售快篩試劑。