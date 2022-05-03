彰化縣確診人數再創單日新高，共214例確診。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎持續衝新高，國內3日新增2萬3102例本土確診，彰化縣也達到214例，居家隔離人數來到738人，平均每位確診者居家隔離人數3人，而上波12人，整體的趨勢會一直增加，為大流行的狀態，接下來必須嚴陣以待。

彰化縣長王惠美表示，中央篩檢策略已調整，過去以清零為主，現在以減災為主，目前PCR檢測常常大排長龍，因為很多人都是快篩陽性，才去做PCR採檢，如果民眾沒有快篩也去檢測，就會暴露在更大風險中，所以現在是先快篩陽性，再採檢PCR，PCR陽性才是確診。

王惠美提醒，詐騙集團很多，民眾收到確診個案自主回報疫調系統簡訊，不要當作詐騙集團，簡訊號碼是0911514588，PCR採檢陽性後，會發送簡訊到採檢時所留存手機號碼或投保時所留之手機號碼。確診個案自主回報系統，已經開始實施了，確診個案要上去填相關資料回報，因為確診者越來越多，中央開發確診個案自主回報系統，只要是確診個案，在收到簡訊後，點進網址把相關資料上傳，在第一時間之內，縣府就會派人通知後續處置。

疫情持續升溫，6至11歲校園疫苗已經開打，今天彰化出現首例施打後不舒服、請假到醫院檢查，但檢查結果正常，初步研判是暫行性不適。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，疫情持續升溫，家長要考慮接種疫苗，無論莫德納或是BNT，都差不多，保護效果都一樣，小兒科醫師協會也是鼓勵要打疫苗，增加保護力。