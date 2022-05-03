香港女星佘詩曼選美大賽出身，近幾年來轉往大陸發展，憑藉2008年飾演宮廷戲《延禧功略》中的嫻妃一角，讓她再攀演藝事業巔峰，陸續又在大陸接拍多部電視劇取得不俗佳績，私下的她作風親民大方，近日她在路上展現親和力，遇到粉絲要求合影來者不拒，未上妝的樣子還被大力讚賞像是20歲的少女般。

佘詩曼今年已經46歲，台灣人多半認識她是藉由《延禧攻略》，被她的精湛演技和美麗容貌所折服，日前有位女粉絲在餐館撞見一女子，想不到正是巨星佘詩曼本人，一身打扮輕鬆愜意，穿著粉紅色毛衣、帶了條小項鍊，頭上戴了頂米色漁夫帽，雙手則插入口袋擺出合照姿勢，再搭件簡單牛仔褲，更值得注意的是臉上脂粉未沾，還能夠顯得如此年輕，讓粉絲感到又驚又喜。

這名幸運女粉絲回憶偶遇過程，跟朋友深圳聚餐看見佘詩曼，她興奮表示：「姊姊狀態看著像20歲，還是素顏，本人也超級有親和力，朋友和她合照了」這張佘詩曼驚人近照曝光後，在網路上迅速流傳開來，臉上肌膚毫無歲月的痕跡，不管是皺紋、細斑等瑕疵全無，皮膚狀態簡直是完美等級，跟粉絲互動又沒有明星架子，讓人感到非常興奮。

《延禧攻略》佘詩曼47年光陰過去，顏值依舊像20歲的少女。(圖/微博)

網友看到這張照片，紛紛留言評價：「大美女，真是有個治癒人心的美貌啊」、「真的是不老女神啊啊啊」、「怎麼會這麼美」、「太被驚艷到了，怎麼會有這麼美的人」、「太不容易啦歡迎回來」、「我們都很想妳呢」、「身材真的還好好啊」引起一陣熱議。