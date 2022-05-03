勇士首戰以117比116險勝灰熊，根據賽後公布的「最後兩分鐘裁判報告」，當時出現3次誤判或漏判，特別是關鍵的出界誤判導致勇士差點輸掉比賽。勇士克雷湯普生（Klay Thompson）最後兩罰失手的時候，雙方在混亂中把球碰出界，結果判定為跳球被灰熊拿到，實際上那球應該要判給勇士才對。

那球出界之後比賽只剩4.8秒，幾位裁判當時難以確定是誰碰出界，但是無法觀看重播判定（除非有教練提出挑戰），只好以跳球解決。既然是跳球，雙方教練也無異議，否則改判可能更為不利。報告指出，把球碰出界外的是灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）。灰熊搶到球之後喊暫停，執行最後一擊的莫蘭特（Ja Morant）失手，勇士守住了勝利。

另外報告指出，終場前1分46秒灰熊前鋒傑克生（Josh Jackson Jr.）進攻3秒違例，但是裁判漏吹，讓莫蘭特切入得分。在勇士最後一波進攻剩下17.5秒時，勇士控衛柯瑞（Stephen Curry）走步違例，他在下球之前就移動了重心腳，原本勇士應該交出球權，但是裁判漏吹，灰熊因此被迫向克雷湯普生犯規，才有了後面的出界誤判。

美媒NBC體育認為是勇士的受害較大。3次誤判總結起來，終場前1分46秒漏判讓灰熊賺到2分，勇士倒數17.5秒藉著漏判保住球權，4.8秒時勇士因誤判失去球權。