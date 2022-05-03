蕭子墨（右）跟Dena 張粹方在《愛Don’t lie》MV中秀舞技。（三和娛樂提供）

去年入圍韓國第26屆釜山影展最佳新人的演員蕭子墨，日前受邀演出創作歌手Dena張粹方2022全新單曲《愛Don’t lie》的MV男主角，故事環繞在2個陌生男女初次相遇的浪漫愛情故事，可愛又調皮的風格加入舞蹈元素，讓人感受到「曖昧」的輕盈、魅力、甚至害羞的感覺。

MV中有許多舞蹈畫面，蕭子墨現場發揮之前當練習生的經驗，花不到5分鐘就把舞蹈學起來，讓Dena張粹方十分訝異，怎麼會學這麼快，笑說：「我還想說要教子墨，結果他跳得比我還好。」對於這次的合作雙方都很滿意，蕭子墨說：「其實這是我的MV初體驗，可以感受到Dena的創作充滿了金牛座女孩的率真、自然，同時又有很多獨特的想法，對成品非常期待。」

Dena張粹方也表示：「因為是第一次演感情戲份比較重的MV，所以會覺得尷尬和害羞，透過子墨的帶領，讓這次的作品加分好多！」《愛Don’t lie》完整版MV已上架，粉絲們可到YouTube上觀賞。