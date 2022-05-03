55歲李男幫忙何男打債務糾紛官司，一審勝訴後，向何男佯稱，後續要聲請假扣押，先後需要150萬元擔保金及70萬元保證金等費用，何共匯給220萬元後，李開立借據。但事後，何發現並未聲請假扣押，且轉借百萬也沒下落，才知受騙而報警，台中檢方依詐欺取財罪嫌將李起訴。

李男經友人介紹認識何男，得知他與蔡男有票據債權債務糾紛，向何自稱多年從事代書工作熟悉法令，可代為打官司，雙方談好佣金後，何委任李擔任訴訟代理人，該案一審勝訴，何付給李40萬元報酬，蔡男提起上訴。

李取得何信任，向他詐稱蔡男是某集團台中地區負責人，集團將匯3億元鉅款進蔡帳戶，有必要向法院聲請假扣押，但須提出150萬元擔保金，何領給150萬元現金，李男在2017年11月22日就匯進妻子帳戶，並寫借據給何男，內記載款項用於債務糾紛的「代墊款」，事成後，李男可取得3成佣金。

2018年2月間，李男向何男詐稱，擔保金不足，後續還有裁判費、保證金等款項，估計約70萬元，何再匯款70萬元給李男，李男開立1張共連同先前款項共220萬元的借據。

事後，何男發現，李男未向法院聲請假扣押，且李男向他借100萬元轉介給他友人的款項也未還，追討都沒下文，才知被騙。

李男到案，否認有聲請假扣押一事，相關款項是單純是調度資金借款。