美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）周一表示，將考慮所有能應對通膨升高的工具，包括調降對中國實施的進口關稅，但任何政策轉變都必須牢記中期目標，包括建立一個更具韌性、更持久的全球經濟以造福勞工與消費者，她並強調降關稅是選項之一，但並非首選。

戴琪在洛杉智庫米爾肯研究所（Milken Institute）主辦的會議上表示，貨幣、稅賦和政策都有助於解決食品與能源價格飆漲的問題，「當然我們可以研究看看這些關稅，但我要提出的是我們需要的戰略視角」。

拜登政府上任後並未取消前總統川普對數千億美元中國進口商品課徵的關稅，而隨著通膨創下逾40年新高，產業界的抨擊聲浪也越來越大。

美國國家安全副顧問辛格（Daleep Singh）和財政部長葉倫（ Janet Yellen）最近發表與降關稅抑通膨有關的談話，已經引發拜登政府考慮改弦易轍的諸多揣測。

戴琪似乎有意淡化政府將大規模調降關稅的前景，並對無黨派智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）最近發表的一篇報告提出質疑，該報告主張大量取消關稅以對抗通膨，稱美國和中國如果都取消關稅，以及華府取消對所有國家的鋼鋁材關稅，並取消對加拿大軟木建材徵收的關稅，那麼美國的消費者物價通膨將下降1.3個百分點。

知情人士表示，在關稅方面，美國政府不會馬上採取重大措施，但戴琪的貿易代表署將繼續考慮有限排除川普時期對中國商品徵收的關稅。