中租企業總裁辜仲立為守護員工，攜手知名保健大廠合作投入開發居家防護、保健養生產品，2021年初由旗下仲安生醫推出自有品牌「仲安家」（JOIN HOME），一年多來在內部員工及企業客戶間獲得肯定，2022年5月正式對外向社會大眾推廣，致力守護更多家庭。

辜仲立表示，確保同仁健康平安是企業營運中最重要的使命。2020年初全台疫情爆發，防疫物資供不應求、甚至須從海外調配，歷經千辛萬苦克服萬難才能支應所需。中租企業也不例外，為確保同仁的安康，旋即開始籌畫能達成此使命的事業。

對此，中租企業2020年5月於中租實業旗下設立仲安生醫，實收資本額3000萬元，由中租-KY人資長鄭秀姿擔任董事長、仲博科技總經理陳瑞興擔任營運主管，以「家」的形象推出自有品牌「仲安家」，推出居家防護、保健養生等系列產品。

鄭秀姿表示，仲安家與本土大廠技術合作研發確保品質，並致力精選台灣各地優良具特色的農產作物，開發在地的農食保健產品。去年先於中租企業內部銷售，獲員工肯定後向企業客戶推廣、認可再透過官網回購，以口碑行銷奠定良好基礎，才正式對外推廣。

仲安生醫營運主管陳瑞興表示，仲安家要求高品質、高規格，從好評熱銷的「益生菌」、「葉黃素活力精華飲」，到主打在地農食的「滴雞精」、「黑蒜精」等，皆經過嚴格出廠品管檢驗及SGS第三方檢測等嚴謹把關，期盼能照顧並守護更多家庭。