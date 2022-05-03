愛普*(6531)今日舉行法說會中發表首季財報，首季營收為新台幣15.45億元，年成長25.87%，毛利率46.69%，營業利益5.35億元，稅後淨利5.57億元，EPS 3.53元，年成長48.95%(皆以股票面額5元計算)。董事長陳文良指出，首季獲利表現較去年同期亮眼，但因目前市場長短料問題尚未完全解決，主晶片供應不確定性依舊存在，不過該狀況今年下半年將有機會緩解，全年營運成長仍審慎樂觀。

愛普*事業體主要分為兩塊，分別為IoT及AI事業部。愛普*在IoT RAM銷售為產業領導者及規格制定者，主導全球IoT RAM市場，亦為公司創造穩定現金流。IoT是近年來最重要的應用發展之一IoT裝置正持續的深入我們的日常生活之中，包含智慧家庭、智慧城市、智慧運輸等，處處都有IoT的身影，要實現物聯網應用，IoT元件的使用就是不可或缺的一環。

除了IoT RAM的應用穩定增長，目前整合型被動元件(IPD)的生產大多是採用半導體元件製程方式來生產，愛普*與台系晶圓代工廠合作跨入IPD市場，樂觀看待IPD業務之發展。而近期IoT事業體雖然因為國際局勢及供應鏈不穩定下，成長幅度較難預估，但以全年的角度來看，預估仍將穩定成長。

AI事業部瞄準龐大AI、HPC商機，收入來源分為IP權利金及量產後DRAM晶圓銷售收入，公司正積極打造3DIC全新的市場和生態，愛普*推出的VHMTM為全世界第一個3D異質整合DRAM及邏輯晶片之方案，其優勢在於單位性能成本較SoC+HBM低很多倍，而在WoW或CoW均持續有新客戶洽談客製和設計。由於AI事業部均為高毛利率之業務，隨著營收佔比持續提升，將有利於產品組合優化。展望後勢，雖然下半年仍然有不確定的因素存在，然成長趨勢明確，樂觀看待AI業務維持年成長。

法人表示，愛普*的IoT事業部短期雖然能見度稍微不佳，然長期來看IoT應用成長趨勢無虞；AI事業部則是隨著生態鏈逐漸成熟及市場需求漸增，今年仍將維持成長態勢。整體而言，公司今年業績仍將審慎樂觀看待。